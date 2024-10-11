شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يدعو المجتمع الدولى لتنسيق استجابة فورية فاعلة للكارثة الإنسانية بغزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالجمعة، 11 أكتوبر 2024 07:10 م
دعا ملك الأردن الملك عبد الله الثاني، المجتمع الدولي لتنسيق استجابة فورية فاعلة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.
وأكد ملك الأردن على أن مضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية وضمان وصولها إلى كل مناطق قطاع غزة أمر أساسي لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء.
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