شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر: أكثر من 1.2 مليون نازح لبنانى بسبب الحرب الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

قال مستشار الشؤون الإنسانية باللجنة الدولية للصليب الأحمر شوقى أمين، إن هناك أكثر من 1.2 مليون نازح لبناني بسبب الحرب الإسرائيلية، مشيرا إلى أن 1000 مركز إيواء في لبنان تقدم مختلف الخدمات للنازحين.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنهم يعملون على تأمين الحاجات الأساسية للنازحين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، موضحا أن الحاجات الإنسانية للنازحين في لبنان كبيرة جدا ونحتاج لتعاون الشركاء كافة.

وشدد على ضرورة تجنيب المدنيين العنف ونطالب بحمايتهم، مشيرا إلى احتمالية كبيرة بزيادة النزوح في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

كما أكد مستشار الشؤون الإنسانية باللجنة الدولية للصليب الأحمر، على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني لتخفيف معاناة المدنيين.