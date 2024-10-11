شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: قصفنا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلى بمستعمرة كفار جلعادى بالصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الله، قصفه تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفار جلعادي برشقة صاروخية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأضاف: "قصفنا تجمعا لقوات الاحتـلال في مقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا بالجولان المحتل برشقة صاروخية، مشيرا إلى استهداف تجمعا للاحتلال غرب كريات شمونة برشقة صاروخية.