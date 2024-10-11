شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: 22 شهيدا و117 جريحا جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

قال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن موقع البسطة الواقع فى جنوب لبنان تعرض للاستهداف من جانب جيش وطيران الاحتلال مساء أمس، الخميس، لافتا إلى أنه شهد تدمير عدد من المبانى، وكان منها 3 مبانى سويت بالأرض بشكل كامل، فضلا عن 7 مبانى لا تصلح للعيش.

وأضاف "المطعني"، خلال مراسلة للقناة، أن كان منذ قليل هناك عدد من الآلات الخاصة والمعدات الثقيلة لمحاولة إزالة الركام للبحث عن المفقودين، ولكن الحصيلة الأولية التى أعلنتها وزارة الصحة حتى الآن 22 شهيدا و117 جريحا جراء هذا الاستهداف التى كان من قبل جيش الاحتلال.

وأشار، إلى أن الرويات التى سمعت من قبل شهود العيان والنازحين الذين نزحوا من الضاحية الجنوبية إلى تلك المنطقة، التى كانت منطقة أمنة، إذ أن هذا الاستهداف كان المرة الأولى لها، ولكنهم نزحوا من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى لم تستهدف حتى الآن.

وأوضح، أن حالة الركام والدمار الجسيم، الذى خلفة ذلك الانفجار واضحا للعين المجردة، ولافتا إلى أن هناك حالة كبيرا من النزوح شهدتها هذه المنطقة.