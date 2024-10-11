ضبط 187 سلاح ناري و367 قضية مخدرات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من تنفيذ حملات أمنية شاملة في مديريتي أمن أسوان ودمياط، حيث أسفرت هذه الجهود عن ضبط العديد من الجرائم المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

في أسوان، تم ضبط أربع قضايا إتجار بالمخدرات، حيث عثرت السلطات على 7.2 كيلو جرام من مخدر الحشيش و6 كيلو جرامات من مخدر البانجو وكمية من المخدرات البودرة بحوزة خمسة متهمين، من بينهم اثنان لهما سجلات جنائية. كما تم ضبط خمس قطع سلاح ناري، تشمل بندقية آلية وأربعة أسلحة محلية، بالإضافة إلى خزينة وطلقات. وتم تنفيذ 810 أحكام قضائية متنوعة.

أما في دمياط، فقد ضبطت الشرطة ثلاث قضايا إتجار بالمخدرات، حيث عثروا على 7.5 كيلو جرام من الحشيش و10 كيلو جرامات من البانجو و7 كيلو جرامات من الهيدرو، إضافةً إلى كميات من الهيروين والشابو. كما تم ضبط ثلاث قطع سلاح ناري مع أربعة متهمين، بينهم ثلاثة لديهم معلومات جنائية.

استمرت جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.