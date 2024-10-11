"كوكتيل من 40 كيلو مخدرات".. الداخلية تطارد "معلمين الصنف" في مطروح وسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران:

استمرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

في محافظة مطروح، تمكنت قوات الأمن من ضبط أحد العناصر الإجرامية أثناء قيادته سيارة في منطقة الضبعة، حيث عثر بحوزته على 25 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش بالإضافة إلى بندقية خرطوش وعدد من الطلقات. كما تم القبض على عنصر إجرامي آخر أثناء قيادته دراجة نارية بدون لوحات، وكان بحوزته 6 كيلو جرامات من الحشيش.

أما في سوهاج، فقد تم ضبط ثلاثة عناصر إجرامية، من بينهم سيدة، وذلك بحوزتهم 4 كيلو جرامات من الأفيون و4 كيلو جرامات من الحشيش وطبنجة وفرد خرطوش، مع عدد من الطلقات وميزان حساس. تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 3.5 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة تلك القضايا.