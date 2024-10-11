"عاوزين ننقل حمولة".. ضبط عصابة لسرقة السيارات تحت التهديد في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأقصر من القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارات النقل بالقوة من قائديها.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى مركز شرطة الأقصر بلاغًا من سائق مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، أفاد بأنه أثناء قيادته سيارته الربع نقل، فوجئ بأربعة مجهولين يقطعون عليه الطريق وتهديده بسلاح أبيض، مما اضطره للتخلي عن السيارة التي استولوا عليها ولاذوا بالفرار.

وبعد التحقيقات والفحص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويات الجناة، وتبين أنهم تشكيل عصابي مكون من أربعة عاطلين، ثلاثة منهم لهم سوابق جنائية، يقيمون بدائرة المركز، حيث تخصصوا في سرقة سيارات النقل عنوة بعد استدراج سائقيها بحجة نقل حمولة.

وعقب استصدار إذن من النيابة، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، وتمكنوا من إرشاد رجال الأمن إلى السيارة المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف ملابسات أخرى محتملة للجريمة.