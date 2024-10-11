تفاصيل القبض على مسافر بمطار القاهرة بحوزته عملات ومخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي في إلقاء القبض على أحد الأشخاص المقيم في محافظة الجيزة، أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية. وقد عُثر بحوزته على مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية مخبأة داخل حقائبه، مما يعد مخالفًا للقوانين المعمول بها.

كما تم ضبط قطعة من مخدر الحشيش مخبأة داخل طيات ملابسه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز السيطرة الأمنية على جميع المنافذ والموانئ في البلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.