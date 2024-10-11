الأمن يضبط 3 موظفين استولوا على 28 مليون جنيه من شركة أدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط ثلاثة متهمين في قضية استيلاء على 28 مليون جنيه من إحدى شركات الأدوية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن موظفين سابقين في الشركة استغلوا مناصبهم لتمكين زميلهم، المحبوس حاليًا على ذمة قضية أخرى، من الاستيلاء على عقاقير طبية مملوكة للشركة بقيمة إجمالية 28 مليون جنيه. وقد تهرب الموظف من دفع ثمن العقاقير التي استحوذ عليها.

ولإخفاء جريمتهم، قام الموظفان السابقان بتزوير مستندات توضح أن العقاقير تم بيعها وتسليمها إلى إحدى الجمعيات في محافظة الدقهلية لتسوية المديونية الوهمية.

بعد تقنين الإجراءات، ألقت الشرطة القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم في إطار مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.