"ضربة قوية لتجار الصنف".. الداخلية تضبط شحنة مخدرات بـ 250 مليون جنيه-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة، بلغت 3.5 طن، تقدر قيمتها بحوالي 250 مليون جنيه.

أظهرت التحريات الدقيقة التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، أن عنصراً إجرامياً خطيراً من مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، كان يخطط لنقل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات من شرق قناة السويس إلى غربها، باستخدام سيارة نقل أثاث بهدف توزيعها في مختلف المحافظات.

وعقب الحصول على الأذونات القانونية والتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، تم إعداد كمين ناجح وضبط المتهم أثناء قيادته السيارة المشتبه بها. وعند تفتيش السيارة، عثرت قوات الأمن على 1.5 طن من مخدر الحشيش و2 طن من مخدر الهيدرو.

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

هذه العملية تأتي ضمن سلسلة النجاحات الأمنية التي تحققها وزارة الداخلية في التصدي لجرائم المخدرات.