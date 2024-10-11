بينهم سائق تطبيق ذكي.. ضبط 11 متهماً في قضايا سرقات متنوعة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدد من المتهمين في قضايا سرقة متنوعة بمناطق مختلفة من العاصمة.

ففي دائرة قسم شرطة الأزبكية، تم القبض على عاطل ذو سجل جنائي بتهمة سرقة الهواتف المحمولة باستخدام أسلوب "المغافلة"، حيث اعترف بارتكاب 8 وقائع مماثلة وتم ضبط المسروقات.

وفي التجمع الأول، ألقي القبض على سائق متهم بسرقة هاتف محمول من مواطن يحمل جنسية أجنبية، حيث اعترف بالواقعة وتم استعادة الهاتف.

أما في دائرة قسم شرطة الساحل، فتم ضبط عاطل آخر ذو سجل جنائي متهم بسرقة البطاقات البنكية من كبار السن الذين يترددون على ماكينات الصراف الآلي بحجة مساعدتهم، حيث اعترف بارتكاب 3 وقائع وتم ضبط البطاقات المسروقة ومبلغ مالي من إحدى السرقات، بالإضافة إلى كمية من المواد المخدرة بحوزته.

وفي السيدة زينب، تم الإيقاع بتشكيل عصابي مكون من عاطلين وعميل متورطين في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، حيث اعترفوا بارتكاب 3 جرائم سرقة وتم استعادة الدراجات المسروقة.

وفي القطامية، تم ضبط 5 متهمين بينهم سيدة، حيث حاولوا سرقة كابلات خاصة بأعمدة الإنارة باستخدام مركبة "تروسيكل" غير مرخصة، وعثر بحوزتهم على كمية من الأسياخ وكابلات الكهرباء والأدوات المستخدمة في الجريمة.

كما تم ضبط سائق يعمل لدى أحد تطبيقات النقل الذكي في منطقة مصر القديمة، وذلك بعد سرقته هاتفاً محمولاً من مواطن أجنبي، حيث اعترف ببيع الهاتف لأحد عملائه وتم استعادة الهاتف.

وفي الشروق، تم القبض على مدير فرع شركة وآخر متهمين بسرقة مبلغ مالي من خزينة الشركة بالإضافة إلى جهاز لاب توب وجهاز تسجيل كاميرات، واعترفا بالجريمة وتم ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وضبط مرتكبي جرائم السرقة.