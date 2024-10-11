بحضور وزير الأوقاف.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مجمع الشهداء بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد مجمع الشهداء بمحافظة الإسماعيلية، ضمن الاحتفالات بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر.

ويحضر الخطبة، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أركان حرب محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، ويلقي الخطبة الشيخ محمد وحيد إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسماعيلية حول "السماحة في البيع والشراء وسائر المعاملات"

ويقدم شعائر صلاة الجمعة عبر التلفزيون المصري، الإعلامي عيد مهني، ويخرجها المخرج محمد القاضي، ويعاونه محمد العايدي وهيثم العشماوي.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة هو "السماحة في البيع والشراء وسائر المعاملات" وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع مشيخة الأزهر، ولا يسري عليه موضوع الخطبة الموحدة.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.