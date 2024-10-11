وزير الري: مشروعات الري الحديث تسهم في ترشيد المياه وتعزيز الإنتاجية في الزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مشروعات الري الحديث تسهم في ترشيد المياه وتعزيز إنتاجية المياه في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وزيادة دخل المزارعين المادي، بما يحقق استراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030، والخطة القومية للموارد المائية لعام 2036، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لبحث موقف المشروعات الجاري تنفيذها لتحديث وتطوير نظم الري والتحول لنظم الري الحديث، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو".

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بصعيد مصر" الجاري تنفيذه بالشراكة مع حكومة هولندا ومنظمة "فاو"، ومشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" الجاري تنفيذه بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة "فاو"، وموقف الأنشطة التي تمت ضمن المشروعين والتي تضمنت برنامج زيارات لمناطق المشروعين لأخذ موافقات المزارعين على التحول للري بالتنقيط، بالتنسيق بين إدارات التوجيه المائي بقطاع تطوير الري و"فاو" وأجهزة وزارة الزراعة.

ووجه الدكتور سويلم بالاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروعين، طبقا للبرنامج الزمني المقرر، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة و"فاو" والجانبين الهولندي والياباني في تنفيذ أنشطة المشروع، وتعزيز التواصل مع المنتفعين في المواقع التي يتم تنفيذ المشروعين بها من خلال الزيارات الميدانية وورش العمل للتعرف على مدى رغبة المنتفعين في تطبيق هذا التحول مع عرض للتجارب الناجحة وفوائد الري الحديث عليهم.

وقال سويلم إن هذين المشروعين يتكاملان مع استراتيجية وزارة الري، والتي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير المساقي من خلال تحويلها إلى مواسير تسري بها المياه تحت الضغط بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، تماشيا مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، وأيضا نهج الوزارة في تشكيل روابط مستخدمي المياه للمنتفعين على المساقي.

وشدد الوزير على ضرورة توفير التدريب اللازم للمهندسين والفنيين بالوزارة وللمزارعين فيما يخص تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات الري الحديث بالشكل الذي يضمن استدامة مشروعات الري الحديث، مع وضع المحددات اللازمة لاختيار من سيتم تدريبهم من العاملين بالوزارة لضمان تحقيق أفضل استفادة من التدريب.

كما أكد ضرورة نشر نتائج تنفيذ الحقول الإرشادية، والتي تعتبر بمثابة نماذج ناجحة تشجع المزيد من المزارعين على التحول للري الحديث.