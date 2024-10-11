شكرا لقرائتكم خبر عن بلال الدوي: "حياة كريمة" قدمت الخدمات لقرى منسية منذ أكثر من 40 عاما والان مع تفاصيل الخبر

قال بلال الدوي، الكاتب الصحفي، إن ما يحدث سياسيا يرتبط بما يحدث في الاقتصاد على المستوى العام، لافتا إلى أن الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط أثرت على جميع دول المنطقة، وفي القلب منها مصر.

وأضاف «الدوي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك صدمات اقتصادية حدثت منذ فبراير 2020 بداية من جائحة كورونا، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والمواجهات في قطاع غزة.

وأوضح، أننا كنا نطالب برعاية محدود الدخل وتنمية القرية المصرية، التي كانت منسية لأكثر من 40 عام، لافتا إلى أن هناك نحو 1200 قرية فقيرة نسبيا في مصر، متابعا: «الدولة المصرية نفذته مبادرة «حياة كريمة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخذت على عاتقها توفير الدعم المالي، إذ أنها وفرت في المرحلة الأولى 350 مليار جنيه.

وأشار، إلى أن مبادرة «حياة كريمة» انطلقت في جميع المحافظات، خاصة في القرى الأكثر فقرا، ووفرت لهم خدمات وسكن ملائم، فضلا عن إنشاء مجمعات خدمية حكومية شاملة، والاهتمام بالمزارعين والمواطنين.