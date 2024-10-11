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نائب رئيس جامعة القاهرة يهدى درع الجامعة لمدير المراسم بحفل بلوغه سن المعاش

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القاهرة - سامية سيد - في احتفالية مميزة، نظمت جامعة القاهرة حفل تكريم حمدي صالح عبد الملك مدير إدارة المراسم بالجامعة، بمناسبة بلوغه سن المعاش بعد سنوات طويلة من العطاء والجهد في إدارة العلاقات العامة والإعلام، اذ عاصر 8 رؤساء لجامعة القاهرة منذ تعيينه فى المنصب.

وقد شهدت الفعالية حضوراً كبيراً من أعضاء هيئة التدريس، والموظفين، حيث تم استذكار إنجازاته وإسهاماته طوال فترة عمله.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية من الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة، والذي أعرب عن تقديره ل حمدي صالح، مشيداً بما قدمه للجامعة من خدمات جليلة، وقدم له درع جامعة القاهرة.

كما تضمن الحفل أيضًا مجموعة من الكلمات المؤثرة من زملاء العمل، الذين شاركوا ذكرياتهم وتجاربهم معه.

وفي ختام الحفل، أعرب حمدي صالح عن شكره وامتنانه لكل من ساهم في هذه الاحتفالية، مؤكداً أن هذه السنوات كانت مليئة بالتجارب القيمة والعلاقات الإنسانية التي ستظل خالدة في ذاكرته.

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جانب من الحفل 

 

 

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حفل جامعة القاهرة لمدير المراسم لبلوغه سن المعاش

 

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 جانب من الاحتفالية 

 

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احتفالية جامعة القاهرة لمدير المراسم لبلوغه سن المعاش

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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