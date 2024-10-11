شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق اللازمة للحصول على معاش نقابة التطبيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للتطبيقيين، الأوراق اللازمة لحصول العضو أو الورثة على المعاش، وهى:

- استمارة معاشات من النقابة واستيفاء بياناتها.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة كارنية العضوية.

- صورة إخلاء الطرف معتمد طبق الأصل.

- صورة قرار إنهاء الخدمة معتمد طبق الأصل.

أما معاش الورثة،:

- استمارة معاشات ورثة من النقابة واستيفاء بياناتها.

- صورة بطاقة المرحوم وصورة بطاقة الأرملة.

- صورة وثيقة الزواج.

- صور شهاده ميلاد الأطفال القصر.

- شهادة الوفاة نموذج أصل.

- الإعلام الشرعي وقرار الوصاية.

وقد حدد القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن إنشاء نقابة التطبيقيين، عددا من الشروط الواجب توافرها فى عضو النقابة للحصول على المعاشات، أوضحت المادة 84 من قانون النقابة، أنه يكون للعضو الحق في معاش أو إعانة بالشروط وفى الأحوال الآتية:

أولا: أن يكون قد أدى إلى النقابة رسم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن معفى من أدائه بقرار من مجلس النقابة.

ثانيا: أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغ سن الستين.

ثالثا: أن يكون أحيل إلى المعاش لبلوغه سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على قيده عشر سنوات على الأقل.

رابعا: إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو.

على أن يحدد النظام الداخلي للنقابة قواعد صرف المعاشات والإعانات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق.