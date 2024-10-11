شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس حار نهارا معتدل فى أول الليل والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، طقسا معتدلا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، حارا نهاراً على أغلب الأنحاء.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم تأثر البلاد بـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة على بعض المناطق.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 36 درجة، والصغرى 19، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22.