شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية والتعليم: امتحانات الشهر لصفوف النقل فقط والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الشهر فقط لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث تعتبر اختبارات الشهر جزءا أصيلا فى تقييم الطلاب خلال العام الدراسي، بالإضافة إلى تقييمات الأسبوع وكراسة الواجب وامتحانات نهاية كل فصل دراسي الأول والثانى.

وحذرت المدارس طلاب المرحلة الثانوية من الغياب عن المدرسة، مشددة على أنه عدم الحضور يؤدى إلى خفض درجات الطلاب المخصصة لأعمال السنة، حيث إن هناك 10% من درجات الطالب مخصصة للسلوك والمواظبة والحضور، إضافة إلى كشكول الحصة والواجب بنسبة 15%، والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40% من الدرجة الكلية للمادة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت درجات اختبار الشهر لطلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الفصل الدراسي الواحد يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15%.