شكرا لقرائتكم خبر عن قطار كل 10 دقائق اليوم بالخط الثالث للمترو استعدادا لمباراة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، أنها أجرت استعدادات خاصة بمحطة مترو الاستاد، اليوم الجمعة 11 أكتوبر بسبب مباراة منتخب مصر ضد منتخب موريتانيا، باستاد القاهرة الدولي.

وأكدت الشركة أن القادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، سيكون الوقت بين كل قطار والتاني 10 دقائق.

وخصصت الشركة فريق خدمة العملاء في المحطات لاستقبال الجمهور بترتيبات خاصة، لتسهيل حركتهم ودخولهم وخروجهم من المباراة.