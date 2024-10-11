شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تستعد لفعاليات المعرض القبطى للكتاب نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء انطلاق فعاليات معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي في دورته الـ 12 للعام 2024، وذلك بقاعة البابا أثناسيوس الرسولي أسفل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية من 17 إلى 29 نوفمبر، يوميا من 10 صباحا لـ 9 مساء

يأتى المعرض تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، ويشارك في المعرض عددا من دور النشر القبطية بالأديرة والإيبارشيات في مصر والمهجر.

وذلك في إطار اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعليم والثقافة، إذ ترى أن التعليم والتنمية هما قدمان تسير بهما من جيل إلى جيل، كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 18 نوفمبر بالذكرى الـ12 لعيد تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني.