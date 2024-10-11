شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف المجانى بالمستشفيات أبرزها.. 11 ميزة لبطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

تعطى بطاقة الخدمات المتكاملة لـ ذوي الإعاقة العديد من المميزات، ومنها إمكانية الجمع بين معاشين، وتخفيضات على استخدام وسائل النقل، ومجانية دخول المناطق الأثرية والمتاحف، والإعفاء من الضرائب، وكذلك الرسوم الجمركية على استيراد السيارات.

وينشر ”الخليج 365” فى نقاط مبسطة أهم مميزات كارت بطاقة الخدمات المتكاملة ، كما يلى :



الميزة الأولى: الدمج فى المدارس والجامعات .

الميزة الثانية: الإعفاء من الضرائب .

الميزة الثالثة: الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات .

الميزة الرابعة: تخفيض على وسائل النقل والمواصلات .

الميزة الخامسة: خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية .

الميزة السادسة: الكشف المجاني في المستشفيات.

الميزة السابعة: لنسبة 5% من عدد العاملين .

الميزة الثامنة: الحصول على سكن حكومة مناسب .

الميزة التاسعة: الإعفاء الجمركى على الأجهزة التعويضية .

الميزة العاشرة: مجانية دخول المتاحف والمناطق الأثرية .

الميزة الحادية عشر: إمكانية الجمع بين معاشين.