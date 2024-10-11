شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الأسبوع التوظيفى لجامعة عين شمس فى نسخته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر وعلى مدار خمسة أيام فعاليات النسخة الثالثة والجديدة من الأسبوع التوظيفي لـ جامعة عين شمس "ASU Career Week 2024"، والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة التابع لقطاع الابتكار والتدريب، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نيڤين عاصم رئيس قطاع الابتكار والتدريب وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف.

يشارك في هذا الحدث التوظيفى الهام المخصص لطلاب وخريجي جامعة عين شمس عددًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.

ويهدف أسبوع التوظيف الثالث بجامعة عين شمس إلى دعم الطلاب والخريجين المتميزين من الجامعة من خلال تعزيز فرص التواصل مع الشركات الكبرى، سواء المحلية أو الدولية، بالإضافة إلى منح المشاركين أيضًا فرصة لإجراء مقابلات شخصية مباشرة مع كبار مسؤولي التوظيف في الشركات الكبرى، ويمثل الأسبوع تجربة متكاملة تمكّن الطلاب والخريجين من الخروج بفرص عمل حقيقية وجادة تلبي طموحاتهم المهنية.

وينقسم الحدث لجزئين الجزء الأول يضم معرض توظيفي بمشاركة عددا كبيرًا من الشركات وسيكون علي مدار أيام 20، 21، 22 أكتوبر 2024، من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 8 مساء، بمقر مركز التوظيف، داخل المدينة الجامعية بالعباسية.

وستتضمن الفعاليات حوارات مهنية، دوائر الإرشاد المهنى، فرص عمل وتدريب، إلى جانب بناء علاقات مع أبرز أصحاب العمل في سوق التوظيف، وسيتم تخصيص اليوم الأول لطلاب وخريجي كليات الهندسة، حاسبات ومعلومات، واليوم الثانى لكلية التجارة، واليوم الثالث لكليات ألسن، أداب ، حقوق ، وتربية.

أما الجزء الثاني من الحدث تحت مسمى " أيام التوظيف المفتوحة " سيتضمن مقابلات أولية فورية مع الشركات وجلسات تعريفية علي مدار يومى الأربعاء والخميس 23، 24 أكتوبر 2024 ، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً، داخل مقر مركز التوظيف، بمشاركة الشريك الاستراتيجي للحدث بالإضافة إلي الشركاء الرئيسين.

وسيتم تخصيص يوم الأربعاء لكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات ، ويوم الخميس لكليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، والتربية.

يذكر أنه للمشاركة في أيام التوظيف المفتوحة لابد من المشاركة في المعرض التوظيفى وحجز دورًا مسبقًا من خلال المنظمين المتواجدين في جناح مركز التوظيف.

للتسجيل فى الأسبوع التوظيفى من خلال الرابط التالي :