شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف تكشف عن خدماتها الطارئة المجانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالجمعة، 11 أكتوبر 2024 02:30 ص
أكدت هيئة الإسعاف أنها تقدم كافة الخدمات الإسعافية الطارئة التي تمثل أهم عمل إسعافى بشكل مجانى.
وبحسب إنفوجراف لهيئة الإسعاف تتضمن الخدمات كلا من:
- إسعاف وإنقاذ مصابي الحوادث المرورية.
- إنقاذ وإسعاف مصابي الحوادث العرضية.
- كافة الحالات الطبية الطارئة كحالات الغيبوبة والأزمات القلبية وكل ما يشكل تهديدا لحياة المريض.
- نقل كافة حالات التحويلات ومشروع رعايات مصر.
- كافة الحالات غير القادرة يحق لها طلب إعفاء من الرسوم مع تبسيط إجراءات الإعفاء.
- يتم نقل كافة الحالات الطارئة لأقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان.
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