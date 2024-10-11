شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف تكشف عن خدماتها الطارئة المجانية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت هيئة الإسعاف أنها تقدم كافة الخدمات الإسعافية الطارئة التي تمثل أهم عمل إسعافى بشكل مجانى.

وبحسب إنفوجراف لهيئة الإسعاف تتضمن الخدمات كلا من:

- إسعاف وإنقاذ مصابي الحوادث المرورية.

- إنقاذ وإسعاف مصابي الحوادث العرضية.

- كافة الحالات الطبية الطارئة كحالات الغيبوبة والأزمات القلبية وكل ما يشكل تهديدا لحياة المريض.

- نقل كافة حالات التحويلات ومشروع رعايات مصر.

- كافة الحالات غير القادرة يحق لها طلب إعفاء من الرسوم مع تبسيط إجراءات الإعفاء.

- يتم نقل كافة الحالات الطارئة لأقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان.