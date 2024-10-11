شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض قرى أطفيح بالجيزة من 11 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت والان مع تفاصيل الخبر

تشهد بعض قرى مركز أطفيح في محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، انقطاعًا في المياه، لمدة 7 ساعات، وذلك حسب ما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وأوضحت الشركة أن قرى مركز أطفيح المتأثرة بالانقطاع، هى "صول، والخرمان، والكريمات، والبرمبل، ومسجد موسى، ونزلة ترجم"، وذلك بدءًا من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 11/ 10/ 2024، وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق 12/ 10/ 2024.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب قطر 400 مم على جسر ترعة صول، والمغذي لقريتي صول ونزلة ترجم.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالقرى المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، مشيرة إلى أنه فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.