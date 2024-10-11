شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب روسيا: مجلس الأمن يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم الإسرائيلية بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم الإسرائيلية بالمنطقة.

أضاف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في كلمة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تعتبر المدنيين في لبنان من الآثار الجانبية للنزاع مع حزب الله، وآلة الحرب الإسرائيلية تدفع المنطقة برمتها إلى حالة من الفوضى".

وتابع مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: "إسرائيل تواصل انتهاكاتها للقوانين الدولية بالاعتداءات المستمرة على لبنان"، لافتا إلى أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها المروعة وتستهدف مناطق مأهولة في بيروت.