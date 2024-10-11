شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء الغارتين الإسرائيليتين على بيروت إلى 22 شخصا وإصابة 117 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت أرقام رسمية لبنانية، اليوم استشهاد 22 شخصا وإصابة 117 آخرين جراء الغارتين الإسرائيليتين على بيروت.

وقالت وكالة رويترز إن محاولة اغتيال إسرائيل القيادى فى حزب الله وفيق صفا فى الغارة الإسرائيلية فى بيروت باءت بالفشل.

وأكدت أرقام رسمية لبنانية ارتفاع عدد شهداء الغارتين الإسرائيليتين على بيروت إلى 18 وإصابة 92 آخرين.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن مسئول التنسيق والارتباط فى حزب الله وفيق صفا هو المستهدف من الهجوم فى بيروت.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن جيش الاحتلال شن غارتان على منطقة النويرى فى بيروت، وسط سماع دوى انفجارات فى المنطقة.

وأكدت بيانات رسمية لبنانية، أن إسرائيل شنت 61 غارة خلال 24 ساعة، مؤكدة أن الغارات أدت إلى استشهاد 28 وإصابة 113 آخرين.

ودعا وزير الخارجية اللبنانى، الأمم المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، لافتا إلى أن بلاده تتمسك بالقرار 1701 وبالمبادرة الأمريكية الفرنسية لوقف إطلاق النار.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأيرلندى، إنه لا يمكن التسامح مع إطلاق النار على قوات حفظ السلام أو قبوله، متابعا: "نشعر بقلق عميق بشأن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواقع اليونيفيل بالناقورة".

في ذات السياق، ذكرت وزارة الخارجية الأردنية، أن استهداف إسرائيل مركز قوات اليونيفيل جنوبي لبنان، انتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقرار 1701.