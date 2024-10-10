سرعة تحرك المطافي تمنع كارثة داخل مصنع بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل أحد المصانع نطاق مركز كرداسة دون إصابات اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من منشاة صناعية بقرية أبو رواش.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد العدلي دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع أمور القسم.

تبين بالفحص اشتعال برميل يحوي مادة الإيثانول بمصنع إيتامكو للصناعات المتطورة وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.