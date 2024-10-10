أخبار مصر

إطلاق نار وجثة قتيل.. جريمة مرعبة بشارع المنشية بفيصل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة فيصل جريمة قتل بشعة الجاني أطلق النار على ضحيته وسط الشارع فأرداه قتيلا في الحال.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار بشارع المنشية.

العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب وجه بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته.

التحريات المبدئية بينت نشوب مشاجرة بين طرفين انتهت بسقوط قتيل بطلق ناري بالصدر ولاذ المتهم بالفرار قبل ضبطه والسلاح المستخدم بمعرفة ضباط المباحث.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي عاينت مسرح الجريمة وأمرت بالتشريح.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا