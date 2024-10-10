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لأول مرة زرع النخاع وأمراض السرطان.. مدبولي يُشيد بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية بختام جولته التفقدية بمحافظة الأقصر، عن زيارته للمجمع الطبي الدولي بالأقصر، لافتا إلى حجم التنمية الكبير الذي يتم تنفيذه فى قطاع الصحة، وذلك فى ظل دخول محافظة الاقصر فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وبالتالي تقديم مختلف الخدمات الطبية للمواطنين فى إطار هذه المنظومة.

قائلا:" نشاهد لأول مرة إجراء العمليات الخاصة بزرع النخاع، وكذا معالجة أمراض السرطان، وإجراء عمليات متقدمة جدا، فى محافظة الاقصر، كان ابناؤنا وأهالينا من المحافظة يضطرون للانتقال إلى محافظات أخرى للحصول على مثل هذه الخدمات".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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