شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر السنوى "مجمع نيقية" بالمركز الثقافى الأرثوذكسى والان مع تفاصيل الخبر

انطلق، منذ قليل، المؤتمر السنوي "مجمع نيقية.. كتابيًا.. تاريخيًا.. سياسيًا.. قانونيًا"، والذي يستضيفه المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية، من اليوم الساعة 5م، حتى السبت 12 أكتوبر الجاري.

وتختلف الموضوعات التي يشمل عليها المؤتمر، ومنها موضوع خطورة فهم الآيات والمتكلم فيها الأنبا بنيامين، وموضوع البابا ألكسندروس والمتكلم الأنبا إرميا، وتفسير الإيمان النيقاوي للأنبا رافائيل، وجهاد أثناسيوس في حفظ العقيدة للأنبا ديفيد، بالإضافة إلى بعض الموضوعات المختلفة الأخرى.

يأتى المؤتمر بالاشتراك مع مركز البابا شنوده الثالث للتاريخ الكنسي بكنائس وسط القاهرة ومعهد الدراسات القبطية، وذلك برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة ورئيس مركز البابا شنودة للتاريخ الكنسي، ومعهم نخبة من الآباء المطارنة والأساقفة والمحاضرين.

