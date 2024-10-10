شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الحكومة نجحت فى تقليل كثافة الفصول وسد عجز المدرسين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة نجحت فى تقليل كثافة الفصول وسد عجز المدرسين، وذلك فى إطار تطوير منظومة التعليم.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي للمتحف المصرى الكبير يوم الأربعاء المقبل، مؤكدا أن المتحف المصرى الكبير سيكون هدية مصر للعالم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى تصريحات على هامش زيارته لمحافظة الأقصر، إن هناك تطوير شامل لمدينة إسنا لوضعها على خريطة السياحة العالمية.

وتابع أن كافة ربوع مصر ومراكزها ينالها التطوير والتنمية ، مؤكدا حرص الدولة المصرية على وصول التنمية لمختلف القرى والأماكن فى مصر.