شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإيطالى: إسرائيل تخالف القانون الدولى بمهاجمة قواعد اليونيفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتج وزير الدفاع الإيطالى جويدو كروزيتو ، اليوم لدى نظيره الإسرائيلي على مهاجمة قواعد اليونيفيل، مؤكدا أن إسرائيل تخالف القانون الدولي بمهاجمة قواعد اليونيفيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وأكد وزير الدفاع الإيطالى أن إطلاق إسرائيل النارعلى قواعد اليونيفيل أمر غير مقبول.

وطلبت فرنسا وإيطاليا، اليوم اجتماعا للدول الأعضاء باليونيفيل بعد تعرضها لإطلاق نار، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

واستدعت إيطاليا، اليوم السفير الإسرائيلى بعد إطلاق الجيش الإسرائيلى النارعلى قوة اليونيفيل جنوبى لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلى استهدف برج حراسة لقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" فى المقر العام فى منطقة رأس الناقورة بجنوب لبنان.

وتتمركز بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل) فى جنوب لبنان منذ عام 1978، وتقف الآن فى خضم الصراع بين إسرائيل وحزب الله، ومنذ بداية هذا الشهر، عبرت القوات البرية الإسرائيلية ما يسمى بالخط الأزرق وهى الحدود التى حددتها الأمم المتحدة والتي تفصل إسرائيل عن لبنان، ومن المفترض أن يتم تجريدها من السلاح.

وتسعى إسرائيل إلى تهميش دور بعثة "اليونيفيل"، بعد أن رفض جان بيير لاكروا، رئيس بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي طلب إسرائيل بنقل أجزاء من قوة اليونيفيل لحمايتها، مع استمرار الجزء البحرى من مهمة مراقبة الحدود البحرية.