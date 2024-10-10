شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل..تصريحات تليفزيونية لرئيس الوزراء من معبد إسنا بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

يدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل بتصريحات تليفزيونية من معبد استا بالأقصر على هامش زيارته للمحافظة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد توجه ومرافقوه، لتفقُد معبد "هابو" بالقرنة في جولة مفتوحة لمتابعة ما تم من أعمال الترميم بالمعبد، وكان في استقباله الدكتور بهاء عبد الجابر، مدير عام آثار البر الغربي، والدكتور أحمد عبد النظير، مدير المعبد، وذلك ضمن جولته اليوم في محافظة الأقصر.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل زيارته للمعبد، أن هذا التفقد يأتي في إطار متابعة لتوجيهه السابق بتنفيذ أعمال الترميم لمعبد "هابو".

وأوضح الدكتور بهاء عبد الجابر أن معبد "هابو" شيده الملك رمسيس الثالث من الأسرة العشرين، مؤكدا بدء مشروع ترميم المعبد في مارس 2022 واستمراره حتى مايو 2023 بأيد مصرية خالصة، حيث يُعد "هابو" تحفة فنية بجمال محتوياته وتميز ألوانه.

فيما أكد الدكتور أحمد عبد النظير أن عدد المرممين لمعبد "هابو" تجاوز 85 من خريجي كليات الآثار ومعاهد الترميم.