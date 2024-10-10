شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي شرق إسنا والان مع تفاصيل الخبر

خلال جولته اليوم بمحافظة الأقصر، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي شرق إسنا، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وقام رئيس الوزراء بجولة بالمحطة، حيث استمع إلى شرح من محافظ الأقصر، حول موقف خدمة مياه الشرب بالمحافظة، والذي أشار إلى أن متوسط الطاقة الإنتاجية لمحطات المياه بها يبلغ نحو 380 ألف م3/يوم، بنسبة تغطية للمستفيدين تصل إلى نحو 99.5%.



كما شرح وزير الإسكان مكونات محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي شرق إسنا، مشيرا إلى أن المحطة تعمل بطاقة 17 ألف متر مكعب/ يوم، ومزودة بخط ناقل بطول 23 كم، يربط 10 قرى يتم تغذيتها من خلال المحطة، حيث يستفيد منها نحو 130 ألف نسمة.

كما حرص رئيس الوزراء خلال الجولة، على متابعة عمليات اختبار عينات المياه بأحد المعامل الخاصة بفحص المياه والتأكد الدائم من نقائها وسلامتها، كما زار مبنى الفلاتر، واستمع لشرح حول مكونات لوحة التحكم الرئيسية، ثم شاهد من نقطة مشاهدة أحواض الترسيب، حيث استمع أيضاً إلى شرح حول مراحل فلترة المياه بداية من دخولها في خط المياه العكرة القادم من النيل وصولاً إلى إنتاج مياه الشرب النقية.

وأضاف مدير المحطة أنها تتضمن عنبر الطلمبات، بواقع 3 طلمبات مياه عكرة، إلى جانب خزان مياه شرب سعة 5 آلاف متر مكعب، وغرفة محولات، وخزان الوقود.