شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين القمح بإضافة 420 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية السفير الفرنسي بمصر إريك شوفالييه، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد وزير التموين على تاريخ وعمق العلاقات بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، لافتا إلى أوجه التعاون المثمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجالات التجارة الداخلية، والشراكة في مجال بناء الصوامع والتوسع في السعات التخزينية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون وخلق أوجه جديدة للعمل المشترك.

وفي سياق متصل، اطلع الوزير وسفير دولة فرنسا على الموقف الجاري لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروعات الخاصة بـ وزارة التموين والتجارة الداخلية والممولة من المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية والمتمثلة في زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين الحبوب بإجمالي سعة تخزينية 420 ألف طن موزعة على 6 مواقع بعدد من محافظات الجمهورية بما يتناسب مع حجم الإنتاج من القمح المحلى، بالإضافة إلي الاحتياجات من القمح المستورد ويهدف المشروع إلى زيادة السعة التخزينية من صوامع الحبوب بما يلبي الاحتياجات اللازمة لتحقيق برنامج الحكومة في الاحتفاظ باحتياطى استراتيجى أمن من السلع الأساسية، كما أنه جاري إنشاء سوق الجملة بالإسماعيلية بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة والوكالة الفرنسية.

وحضر اللقاء من الجانب الفرنسي كليمنس فيدال دي لا بلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، وباسكال فورث- رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية، ونيكولا بيك نائب رئيس القسم الاقتصادي، وإلسا فايفر رئيس وحدة ( الزراعة والتمويل المستدام) بالوكالة الفرنسية للتنمية، ورولان جيراجوسيان- مدير منطقة مصر والشرق الأوسط" فرانس اكسبور سيريال والدكتور هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وحسام الجراحي- نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور أشرف صادق – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وضياء الدين عسكر مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات، وحبيبه ايمن قطاع التعاون الاوروبي بوزارة التعاون الدولي.

ووجه إريك شوفالييه سفير دولة فرنسا بمصر التحية للدكتور شريف فاروق وزير التموين مشيدا بالتعاون الكبير بين الدولتين الفرنسية والمصرية في الكثير من المجالات، وأشار الى تطلعه الكبير لتعزيز التعاون بمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية مع الوزارة وجهاتها التابعة في مجالات التجارة الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي، والشراكة في مشروعات الصوامع والمستودعات الاستراتيجية والمناطق اللوجيستية، والعمل على زيادة السعات التخزينية والتى تساهم في تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع.