شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد حار نهارا معتدل أول الليل وشبورة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة 11 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد غدا تأثر البلاد بـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة علي بعض المناطق.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 36 درجة، والصغرى 19، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.