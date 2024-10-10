شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تكشف عن أبرز خدماتها لتعزيز صحة المنتفعين والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور هانى راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية فى افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للصحة ايجى هيلث 2024، والمقرر أن تستمر فعالياته حتى 12 أكتوبر الجاري.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، تشارك الهيئة بجناح بمعرض ومؤتمر مصر الدولى للصحة يستعرض إمكانات وتجهيزات منشآتها العالمية للترويج لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية نرعاك فى مصر، وذلك من خلال جناحها شاشات تفاعلية داخل الجناح على مدار أيام المعرض.

كما يتم استعراض إنجازات الهيئة وحزم الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بأعلى معايير الجودة من خلال شاشات تفاعلية داخل الجناح تستعرض الإنجازات واستخدام أحدث التقنيات الحديثة فى إجراء التدخلات الجراحية والدقيقة والتى تم استحداثها تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، والتى تخطت 600 ألف تدخل جراحى وفق أحدث التقنيات العالمية فضلًا عن حزم الطبية والعلاجية والتى بلغت 50 مليون خدمة طبية تم تقديمها حتى الآن بمحافظات التأمين الصحى الشامل.

وتابع البيان: خلال فعاليات المعرض يتم تبادل وتناقل الخبرات مع الوفود المشاركة من مختلف القطاعات المعنية بالشأن الصحى على مستوى القارة الافريقية والمجتمع الدولى من خلال مشاركة قيادات الهيئة بجلسات نقاشية تستمر على طوال ايام المعرض، أبرزها جلسة بعنوان "الابتكار فى الرعاية الصحية: معالجة التحديات وخلق الفرص" أدارتها الدكتورة نهى الصناديدى، مدير عام إدارة الرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية، وجلسة "الرعاية الصحية العربية: خارطة طريق استراتيجية للمستقبل"، مثَّل الهيئة فيها الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذى لشرون التشغيل والإمداد، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالهيئة، فيما أدارت الجلسة الدكتورة نيرمين عاشور، المشرف العام على مشروعات الاستدامة والتحول الأخضر بالهيئة.

بينما شارك كل من الدكتور عمرو عبدالنبى، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشراكات وتنمية الأعمال، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة والدواء، بجلسة نقاشية أدارتها الدكتورة أمنية عنتر، مسؤول الشراكات وتنيمة الأعمال بالهيئة، تحت عنوان، "بناء سلاسل توريد مستدامة ومرنة للرعاية الصحية: التوطين من أجل مستقبل صحي".