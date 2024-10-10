تشغيل وصيانة ووقود.. لماذا قررت "الإسعاف" زيادة أسعار خدماتها غير المجانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر مُطلع بهيئة الإسعاف المصرية، عن أسباب قرار الهيئة بزيادة أسعار الخدمات غير الطارئة والتعاقدات والتأمين، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح اليوم الخميس.

ويُقصد بالخدمات غير الطارئة بالإسعاف مثل تأمين المباريات، أو نقل بعض الحالات المرضية لإجراء فحوصات، أو تأمين الاحتفالات، في الوقت الذي لا تزال هيئة الإسعاف تقدم خدماتها الطارئة مجانًا مثل الحوادث والحالات المرضية الطارئة لأقرب مكان لتلقي الخدمة الطبية، ونقل أطفال الحضانات بين المستشفيات، ونقل المرضى بين المستشفيات الحكومية.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن هذه لائحة أسعار الخدمات غير الطارئة سارية منذ عام 2008، وتلقت الهيئة عدة ملاحظات عليها لثبات أسعارها، قبل أن يجري زيادة الرسوم الواردة فيها خلال عام 2019، ثم للمرة الثانية اليوم الخميس، على وقع زيادة تكلفة التشغيل والصيانة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المحروقات عدّة مرات خلال السنوات الماضية.

وأضاف المصدر: "هذه الزيادة تأتي بعد زيادة أسعار المواد البترولية أكثر من مرة، وكان من الممكن أن ترتفع مباشرة مثل أسعار الخدمات الأخرى، لكن الأمر اتخذ بعض الوقت لحين الاستقرار على نسبة الرسوم الجديدة والحصول على الموافقات المطلوبة"، متابعًا أن: "تكلفة الصيانة كبيرة للغاية خاصة أن السيارات يجري صيانتها في التوكيلات الرسمية، فضلا عن زيادة رواتب العاملين، كما أن أسعار هذه الخدمات تعتبر أقل من نظيرتها في القطاع الخاص".

ومع ذلك، شدد على أن الخدمات الإسعافية الطارئة لا تزال "مجانية"، بل جرى التوسع في هذه الخدمات لتشمل فئات أخرى مثل مرضى الغسيل الكلوى والسرطان، والحالات غير القادرة، والحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة، ومعاش تكافل وكرامة.

ووفق خطاب رسمي حصل عليه الخليج 365، من هيئة الإسعاف إلى رؤساء الإدارات المركزية والأقاليم، فإن القرار يأتي نظرًا "لزيادة أسعار التكلفة التشغيلية لسيارات الإسعاف والأطقم العاملة عليها".

وشدد الخطاب على أن يتم التنسيق مع الإدارة العامة للخدمات الطبية في كافة أنواع الإعفاءات، وللرد على الاستفسارات بشأن تطبيق تلك اللائحة.

وحددت اللائحة أسعار نقل الحالات غير الطارئة داخل المحافظة بداية من 450 جنيهًا للمسافة حتى 25 كم، و625 جنيهًا للمسافة من 26 إلى 50 كم، وصولًا إلى 3775 جنيهًا للمسافة بين 486 إلى 500 كم، على أن تكون تلك التكلفة شاملة الانتظار لمدة ساعتين.

كما حددت اللائحة كذلك أسعار نقل الحالات المرضية بين المحافظات، لتصبح 1800 من القاهرة إلى الإسكندرية، و1350 جنيهًا من القاهرة إلى البحيرة، و1150 جنيهًا من القاهرة إلى الإسماعيلية، و1250 جنيهًا من القاهرة للسويس، على سبيل المثال.

كما تطرقت اللائحة لزيادة أسعار التأمينات للجهات الخارجية، إذ نصت على تكلفة القيمة المالية لتأمين المنافسات الرياضية لمراكز الشباب بألف جنيه، إضافة لتكلفة تأمينات المنافسات الرياضية لأندية الدرجات دون الممتاز بـ 1250 جنيها بحد أقصى 3 ساعات، على أن يضاف 500 جنيه لكل ساعة إضافية، وتأمين المنافسات الرياضية لأندية الممتاز بـ 2500 جنيه بحد أقصى 3 ساعات ويضاف 500 جنيه لكل ساعة إضافية، وتأمين يوم رياضي بحد أقصى 6 ساعات 5900 جنيه على أن يضاف 500 جنيه لكل ساعة إضافية.

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