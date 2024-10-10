شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال إنشاء مساحات وفراغات عامة لقاطنى الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بدء قيام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة فى تنفيذ المشروع المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat للفراغات العامة بالأماكن التى تم اختيارها بمدينة الأسمرات ضمن استعدادات المحافظة للمؤتمر الحضرى العالمى الذى ستستضيفه مصر فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر.

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن المشروع يهدف لعمل مساحات وفراغات عامة لقاطنى الأسمرات لإحداث أثر مستدام يسهم فى خلق حياة ثقافية، واجتماعية، وترفيهية بالمكان، وتخصيص أماكن للعب والترفيه مع مراعاة معايير الأمن والسلامة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى حرص محافظة القاهرة الكبير على إنجاح هذا المنتدى بالشكل الذى يليق بمصر ومكانتها الإقليمية والدولية، وكونه ثانى أكبر حدث أممى ضمن أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، وأهم حدث عالمى حول التحضر والتنمية العمرانية الشاملة للجميع، مؤكدًا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بجهد وبشكل متكامل مع كل الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم هذا الحدث الضخم.



ولفت محافظ القاهرة، إلى أنه سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات والزيارات تحت عنوان "أسبوع القاهرة الحضري" وذلك قبل أسبوع واحد من بدء فعاليات المنتدى، لمناقشة جميع الموضوعات التى تمس التنمية الحضرية، وسيتم تنظيم "أسبوع القاهرة الحضري" بشكل تشاركى، إذ يضم فعاليات وأنشطة متنوعة وجولات ميدانية، فضلًا عن الأنشطة الخاصة لدمج جهود جميع المؤسسات والأفراد وفئات المجتمع وإبراز دورهم فى عملية التنمية المستدامة، وتبنى حلول مبتكرة لتحسين جودة الحياة.



وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيتم تنظيم زيارة لمنطقة الأسمرات للوفود المشاركة بالمنتدى خلال فاعليات "الأسبوع الحضرى للقاهرة" للحديث عن تجربة مصر الرائدة فى القضاء على المناطق غير الأمنه وتوفير حياة كريمة لقاطنيها.



ويمكن لمن يرغب فى حضور المنتدى التسجيل على الموقع الرسمى للمنتدى: https://wuf.unhabitat.org/wuf12 قبل موعد غلق باب التسجيل فى 30 اكتوبر 2024.

رافق المحافظ فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وممثلى صندوق التنمية الحضرية، وUN Habitat.