شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة منافذ لحوم حياة كريمة مخفضة السعر فى محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الخميس، منافذها المتنقلة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمحافظة الجيزة، فى مناطق (جنوب الجيزة، ومنشأة القناطر، والحوامدية، وأطفيح).

وشهدت المنافذ إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، إذ طرحت كيلو اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتخفيف العبء الاقتصادى وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين بالمحافظات إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك بافتتاح منافذ ثابتة وإطلاق أخرى متنقلة للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين في الأحياء والمراكز والقرى.

وأطلقت المؤسسة المبادرة في محافظات عديدة، شملت القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والسويس، والإسماعيلية، والدقهلية.

وطرحت "حياة كريمة" من خلال منافذها اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدية (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدية (شادر) بسعر 310 جنيهات للكيلو، واللحوم المفرومة البلدية بسعر 190 جنيهًا للكيلو، وفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا، وطبق فرختين بـ140 جنيهًا.