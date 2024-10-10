شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ندوة "انتصارات أكتوبر وإنجازات الجمهورية الجديدة" بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق الآن ندوة بعنوان "من انتصارات حرب أكتوبر إلى إنجازات الجمهورية الجديدة" بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، وذلك في إطار فعاليات الموسم الثقافي والفني للعام الجامعي 2024/2025،

وتستضيف الندوة اللواء أ.ح.د سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ومحافظ الأقصر الأسبق، ضيف الندوة، ودكتور هبة شاهين عميدة كلية الإعلام.

وينظم الندوة قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الإعلام، جدير بالذكر أن الندوة يعقبها مجموعة أغاني وطنية لكورال أون.