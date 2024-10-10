شكرا لقرائتكم خبر عن العمل الدولية وسفارة سلوڤينيا تطلقان مشروعا لمكافحة عمالة الأطفال بمصر بمشاركة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّعت منظمة العمل الدولية وسفارة سلوڤينيا في مصر اتفاقية لإطلاق مشروع جديد يهدف إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وتمكين الأسر الأولى بالدعم في مصر، بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، والسفير ساشو بودليسنك، سفير سلوڤينيا في مصر، وتأتي هذه المبادرة في إطار شراكة أوسع تشمل وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنظمات غير الحكومية المحلية، والمؤسسات المالية.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع الجديد من أكتوبر وحتى ديسمبر 2024، ويهدف إلى مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال تمكين 30 أسرة عبر التدريب على أنشطة مدرة للدخل مستدامة ومستجيبة للنوع الاجتماعي، وتشمل الإدماج المالي وبرامج التوعية. كما سيوفر المشروع دعماً تعليمياً وإعادة تأهيل لـ 50 طفلاً معرضين للخطر من خلال برنامج منظمة العمل الدولية التدريبي "دعم حقوق الأطفال من خلال التعليم والفنون والإعلام .

يمثل هذا التعاون الشراكة الأولى بين منظمة العمل الدولية والحكومة السلوڤينية في مصر، ويهدف المشروع، الذي يحمل عنوان " التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر من خلال أنشطة مدرة للدخل صديقة للبيئة ومستجيبة للنوع الاجتماعي للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بين البنات والأولاد" إلى التركيز على المناطق الريفية الأولى بالدعم في محافظة الغربية، التي تواجه تحدي عمل الأطفال، ولا سيما في سلسلة توريد الياسمين.

أكد إيريك أوشلان على الحاجة إلى مثل هذه الأنشطة، قائلاً: "تلتزم منظمة العمل الدولية بمعالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال في سلاسل التوريد والقطاعات الرئيسية، بما في ذلك القطن، والياسمين، والصناعات الصغيرة، وعمل الأطفال في الشوارع. ونحن نقدر التزام شركائنا الوطنيين بتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسر 2018-2025".

وأضاف: "إن هناك حاجة ملحة إلى المزيد من الجهود- ليس فقط لمكافحة عمل الأطفال، بل أيضاً لدعم الأسر، وتمكين النساء، وتقديم حلول اقتصادية واجتماعية مستدامة. فيعتبر توقيع اليوم خطوة مهمة في التزامنا المشترك بمكافحة عمل الأطفال وتمكين الأسر الأولى بالدعم في مصر. بدعم من سلوفينيا والتزام شركائنا الوطنيين، يمكننا تعزيز التغيير المستدام، مما يساعد هذه الأسر على الازدهار اقتصادياً واجتماعياً وحماية مستقبل أطفالهم."

ومن جانبه، أكد السفير ساشو بودليسنك على التزام سلوڤينيا بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية قائلاً: "نحن فخورون بالشراكة مع منظمة العمل الدولية لأول مرة في مصر من خلال هذه المبادرة الهامة، فلا يستهدف هذا المشروع مكافحة عمل الأطفال فحسب، بل يدعم أيضاً الأسر من خلال تمكين الآباء، وخاصة النساء، عبر أنشطة مدرة للدخل مستدامة." وأعرب السفير ساشو بودليسنك عن تطلعه لرؤية التأثير الإيجابي الذي سيحدثه هذا المشروع على المجتمعات في محافظة الغربية.

منظمة العمل الدولية وسفارة سلوڤينيا متفائلتان بأن هذا التعاون الأول سيمهد الطريق لمبادرات مشتركة مستقبلية مع الحكومة المصرية. وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة الجهود لمكافحة عمل الأطفال وتمكين الأسر الأولى بالدعم.