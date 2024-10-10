شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: مستعدون لتوفير عمالة مُدربة للشركات فى الداخل والخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، رئيس أحد شركات البترول والوفد المُرافق له، وأكد الوزير خلال اللقاء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الاستثمار المحلى والأجنبى، وتوفير بيئة العمل لصالح طرفي الإنتاج.

واتفق الجانبان على مجموعة من الإجراءات والتعاون خلال الفترة المُقبلة من بينها الإلتزام بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة داخل الشركة، وكذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتنسيق فى تنظيم دورات تدريبية لنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهنى وجاهزيتها الكاملة لتوفير العمالة اللازمة للشركات والمصانع في الداخل والخارج.

وكان قد أكد وزير العمل محمد جبران، أن ملف دعم العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأن من أبرز أهداف برنامج الحكومة، حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح جهود الوزارة فى عمليات الحصر والتشغيل والرعاية، وأطلاق منصات الكترونية، للتوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ،وكذلك "عمال التراحيل"، وتوفير 6 منح سنوية لها، بالإضافة إلى الدعم الصحى والتأمين الإجتماعى عليهم، وصرف تعويضات عاجلة فى حالة الكوارث منها 200 ألف جنيه للمتوفي، و20 ألف جنيه للمصاب.



