شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشدد على إبراز المظهر الحضارى بالطرق المؤدية لمحطة قطارات بشتيل والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، محيط محطة قطارات بشتيل، لمتابعة انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمحيط المحطة نطاق أحياء العجوزة والمنيرة الغربية.

وخلال الجولة، أكد المحافظ على مسؤلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ضرورة متابعة الأعمال وتنفيذ الصيانة الدورية لها، مشددًا على إبراز المظهر الحضارى وإضفاء العناصر الجمالية بمختلف الطرق والمحاور المؤدية للمحطة.

وشدد "النجار"، على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورؤساء الأحياء بتسيير دوريات النظافة والإشغالات على مدار اليوم للحفاظ على مستوى النظافة ومنع الإشغالات وتحسين الرؤية البصرية الخاصة بمنظومة الإعلانات بالشوارع وواجهات المحال.

واستمع المحافظ، لشرح من مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة حول الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة لتطوير المخططات المرورية لتيسير الحركة المرورية بالمحاور والطرق المحيطة بها.

رافق المحافظ هند عبدالحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورمضان عمارة رئيس حى المنيرة الغربية، و ذكى سلام رئيس حى العجوزة، وأشرف بكر رئيس حى إمبابة، وعفاف عبدالحارس مدير مديرية الإسكان، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.



محافظ الجيزة يتفقد محيط محطة قطارات صعيد مصر



جولة محافظ الجيزة بمحيط محطة قطارات صعيد مصر



محافظ الجيزة يتفقد محيط محطة قطارات صعيد مصر



