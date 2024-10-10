شكرا لقرائتكم خبر عن القمر فى طور التربيع الأول اليوم.. وفرصة مثالية للتصوير ورصد تفاصيل سطحه والان مع تفاصيل الخبر

يرصد القمر لشهر ربيع الآخر في طور التربيع الأول اليوم الخميس بسماء الوطن العربي، وهى فرصة مثالية للتصوير، والتعرف على تفاصيل سطحه.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيشرق بعد الظهر بالتوقيت المحلي من الأفق الجنوب الشرقي، وبعد ذلك سيصل أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس اعلى ستتبع ذلك وصوله لحظة التربيع الأول عند الساعة 09:55 مساءً بتوقيت مكة ( 06:55 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون أكمل ربع مداره حول الأرض هذا الشهر وسيبقى مشاهداً في السماء الى ما قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.