شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة امتحان الشهر للصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفة امتحان الشهر للصفين الأول والثانى الثانوى العام بالعام الدراسي الجارى، والذى يعقد فى الأسبوع الأخير من أكتوبر الحالى، موضحة أنه تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية بنسبة 15% على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر، وتعمل الأسئلة على قياس نواتج التعلم المرتبطة بأجزاء المنهج التى تم تدريسها وتكون أسئلة قصيرة مكونة من 3 نماذج امتحانية فى الفصل.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه يتم أداء الامتحانات ورقيًا بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى العام لمدارس الرسمى - الرسمى لغات - الخاص – الخدمات طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاثة نماذج امتحانية تسلم لإدارة المدرسة لطباعتها.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت درجات اختبار الشهر لطلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الفصل الدراسي الواحد يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15%.

وأشارت إلى أن توزيع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، مضيفة أنه بالنسبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي ( الأول – الثاني)، سوف تستهدف نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله ويحصل الطالب على 30% من الدرجة الكلية للمادة، وبذلك يكون إجمالي الاختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد 60% من الدرجة الكلية للمادة .

وفيما يتعلق بأعمال السنة، أوضحت الوزارة أنها تتضمن السلوك والمواظبة بنسبة 10%، وكشكول الحصة والواجب بنسبة 15%، والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40 % من الدرجة الكلية للمادة.

ويتم احتساب مجموع درجات الطالب في المادة الواحدة من خلال ضرب حساب متوسط درجة الطالب فى النهاية العظمى للمادة وقسمتهم على 100.