شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة الدكتور حسام موافى وصلاة الجنازة بمسجد مصطفى محمود والان مع تفاصيل الخبر

توفيت الدكتورة إلهام مطاوع، زوجة الدكتور حسام موافى، ومن المقرر تشييع الجنازة، اليوم الخميس، بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالجيزة.

ونعى الدكتور حسام موافى، وفاة الدكتورة إلهام مطاوع قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت والدة اولادي الدكتورة إلهام مطاوع الرجاء الدعاء لها صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد مصطفي محمود.

والدكتور حسام موافى، هو استشاري أمراض الباطنة والحالات الحرجة، وشغل رئيس قسم أمراض الباطنة بكلية طب قصر العيني خلال (2003- 2007.

