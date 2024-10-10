شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ مؤسسة حياة كريمة تطرح اليوم اللحوم بأسعار مخفضة بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

توفر مؤسسة "حياة كريمة، اليوم الخميس، اللحوم بأسعار مخفضة في مركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال منافذها المتنقلة لبيع اللحوم والدواجن بالمحافظة.

يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، إطلاق مرحلة جديدة لمبادرتها لتوفير اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة في مختلف المحافظات.

وتطرح "حياة كريمة" من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة بالمحافظات، اللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدي (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو، والفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.

يُذكر أن منافذ "حياة كريمة" لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وصلت للعديد من المناطق بمحافظة الجيزة، أبرزها المنيب، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، والطالبية، وأوسيم، وأبو النمرس، ومنشأة القناطر، والحوامدية، والبدرشين، والصف، وأطفيح.