شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار ميلتون .. البنتاجون يدعم فلوريدا بفرق إنقاذ.. وبايدن يساند سكان الولاية والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إعصار ميلتون الذي يضرب الساحل الغربي الأمريكي، وأكد لسكان ولاية فلوريدا وغيرهم ممن تأثروا بالعواصف الأخيرة إن إدارته ستقدم الدعم المطلوب للأسر المتضررة، بعد أن تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن أكثر من مليونى مواطن.

وفقا لشبكة سي بي اس، قال بايدن: "نحن ندعمكم وسنقدم الدعم طالما استغرق الأمر لإنقاذ وتعافي وإعادة بناء"، وقال إن من المتوقع أن يكون إعصار ميلتون "أحد أكثر الأعاصير تدميراً وأسوأها التي ضربت فلوريدا منذ أكثر من قرن".

وأضاف: "لا يزال Hurricane Milton ، إعصار ميلتون يحمل دمارًا لا يصدق، ويمكن أن يمحو المجتمعات، ويمكن أن يتسبب في خسائر في الأرواح .. أحث الجميع في مسار إعصار ميلتون على الاستماع إلى المسؤولين المحليين واتباع جميع تعليمات السلامة التي يقدمونها. في هذه المرحلة، ربما يكون الإخلاء صعبًا، لذلك أشجع الناس على البحث عن مأوى أكثر أمانًا، في بعض الأحيان قد يعني التحرك لبضعة أميال فقط الفرق بين الحياة والموت".



مشاهد من اعصار ميلتون بولاية فلوريدا

وقال الرئيس الأمريكي إنه يحشد الأصول الفيدرالية للمساعدة وقال إن هناك 20 مليون وجبة و40 مليون لتر من المياه جاهزة للانطلاق، مضيفًا أن البنتاجون لديه فرق بحث وإنقاذ وطائرات هليكوبتر ومركبات مائية جاهزة مسبقًا.

تداعيات اعصار ميلتون

واستمر إعصار ميلتون في التأثير على الرحلات الجوية في مطارات جنوب فلوريدا يوم الأربعاء، وتم الإبلاغ عن إلغاء وتأخير الرحلات في مطار ميامي الدولي ومطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي، وفقًا لخدمة التتبع FlightAware، تم إلغاء ما يقرب من 2000 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها بحلول ليلة الأربعاء. ويشمل ذلك أكثر من 380 رحلة جوية تم إلغاؤها في مطار تامبا الدولي.

وفقًا لـوكالة اسوشيتد برس، كان أكثر من 60% من محطات الوقود في تامبا وسانت بطرسبرج بدون وقود بعد ظهر الأربعاء بسبب نزوح السكان من المناطق التي تم اطلاق التحذيرات بشأنها، وقال حاكم الولاية رون دي سانتيس إن الإمداد الإجمالي للولاية كان جيدًا، وكان ضباط دوريات الطرق السريعة يرافقون شاحنات الصهاريج لتجديد الإمداد.



اعصار ميلتون

وصل إعصار ميلتون إلى اليابسة في فلوريدا ليلة الأربعاء، وكان الوضع كان الوضع في منطقة تامبا لا يزال يشكل حالة طوارئ كبرى حيث سجلت سانت بطرسبرج هطول أمطار بارتفاع أكثر من 16 بوصة (41 سم) ، مما دفع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى التحذير من حدوث فيضانات مفاجئة هناك بالإضافة إلى أجزاء أخرى من غرب ووسط فلوريدا.