شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل أسمرة.. والرئيس الإريترى على رأس مستقبليه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالخميس، 10 أكتوبر 2024 11:57 ص
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الإريترية أسمرة، حيث كان الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، على رأس مستقبليه.
تتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز