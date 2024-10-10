شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل أسمرة.. والرئيس الإريترى على رأس مستقبليه والان مع تفاصيل الخبر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الإريترية أسمرة، حيث كان الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، على رأس مستقبليه.

تتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.